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في يوم واحد.. الهند تسجل أكثر 152 ألف إصابة بكورونا

07:09 ص الإثنين 31 مايو 2021
في يوم واحد.. الهند تسجل أكثر 152 ألف إصابة بكورونا

الهند

نيودلهي-(د ب أ):

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الإثنين أن الهند سجلت 152 ألفا و 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28 مليونا و 46 ألفا و 534 شخصا.

وذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية أن البلاد شهدت أيضا 3128 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 329 ألفا و 100 حالة.​

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إصابات اليوم

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وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

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