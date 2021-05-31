في يوم واحد.. الهند تسجل أكثر 152 ألف إصابة بكورونا
نيودلهي-(د ب أ):
ذكرت تقارير إخبارية اليوم الإثنين أن الهند سجلت 152 ألفا و 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28 مليونا و 46 ألفا و 534 شخصا.
وذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية أن البلاد شهدت أيضا 3128 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 329 ألفا و 100 حالة.
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