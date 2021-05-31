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كوريا الجنوبية تسجل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:44 ص الإثنين 31 مايو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية

سول-(د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 430 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 140 ألفا و 340 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت حالتي وفاة جراء الإصابة بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1959.

كما تعافي من المرض 442 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 130 الفا و 823 حالة.

وتم تطعيم 4797 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 4ر5 مليون شخص، وهو ما يمثل 5ر10 % من تعداد سكان البلاد.

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