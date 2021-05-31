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مخاوف من وجود قنبلة.. تفتيش طائرة هبطت بشكل مفاجئ في مطار برلين

06:42 ص الإثنين 31 مايو 2021
مخاوف من وجود قنبلة.. تفتيش طائرة هبطت بشكل مفاجئ في مطار برلين

طائرة تابعة لشركة ريان إير

برلين-(د ب أ):

أكدت الشرطة الألمانية تفتيش طائرة ركاب تابعة لشركة ريان إير بمطار برلين لعدة ساعات في وقت متأخر من يوم الأحد وذلك عقب هبوطها غير المدرج على جدول الرحلات.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يتم الكشف مباشرة عن سبب توقف الطائرة، التي كانت في طريقها من دبلن بأيرلندا إلى كراكوف ببولندا، بمطار برلين في حوالي الساعة 8 مساءً (1800 بتوقيت جرينتش) وذلك لأسباب تشغيلية.

وتم نقل الطائرة إلى مربض للطائرات بعيدا عن صالة الوصول.وتم اصطحاب الركاب البالغ عددهم 160 إلى داخل مبنى المطار.

وكانت الطائرة محاطة بالعديد من سيارات الشرطة.

وفتشت الشرطة بمساعدة كلاب بوليسية أمتعة الركاب المجمعة بالقرب من الطائرة. وتم نقل الأمتعة في وقت لاحق إلى داخل مبنى الركاب.

واستمرت عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين دون أن تظهر أي بوادر على نهايتها.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح للطائرة بمتابعة رحلتها وموعد ذلك.

ورفعت سلطات المطار حظر الطيران الليلي عن رحلة ريان إير كإجراء احترازي.

وكانت صحيفتا "بي زد" و "بيلد" اللتان تصدران من برلين أول من كشف عن الواقعة وأشارتا إلى مخاوف محتملة من وجود قنبلة.

واضطرت طائرة تابع لريان إير في الصيف الماضي إلى الهبوط بأمان في طريقها من دبلن إلى كراكوف بسبب تهديد مجهول بوجود قنبلة. وذكرت وسائل الإعلام الأيرلندية أنه لم يتم العثور على شيء أثناء تفتيش الطائرة في مطار لندن ستانستيد.

وتأتي حادثة أمس الأحد بعد أسبوع من إرسال سلطات بيلاروس طائرة مقاتلة لإجبار رحلة لشركة ريان إير على تحويل مسارها إلى مينسك، حيث ألقي القبض على صحفي معارض كان على متنها.

شركة ريان إير الشرطة الألمانية ألمانيا برلين

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