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بايدن سيدعو بوتين لاحترام حقوق الإنسان خلال اجتماع جنيف

11:16 م الأحد 30 مايو 2021
بايدن سيدعو بوتين لاحترام حقوق الإنسان خلال اجتماع جنيف

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى احترام حقوق الإنسان عندما يلتقي الزعيمان في الاجتماع المقرر عقده جنيف في يونيو المقبل.

وقال بايدن في تصريحات ألقيت في حفل الذكرى السنوية في ديلاوير، ونقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "سألتقي بالرئيس بوتين خلال أسبوعين في جنيف لأوضح أننا لن ولن نقف مكتوفي الأيدي ونتركه ينتهك حقوق الانسان".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لقد أجريت محادثة طويلة، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، كي أوضح له أنه لا يمكننا فعل أي شيء سوى التحدث عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لأن هذا دورنا".

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن بايدن وبوتين سيجتمعان في 16 يونيو، في أول اجتماع مباشر بين الرئيسين منذ تولى بايدن منصبه كرئيس.

وفي نفس السياق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيسين "سيناقشان النطاق الكامل للقضايا الملحة، حيث نسعى لاستعادة القدرة على التنبؤ والاستقرار في العلاقات الأمريكية الروسية".

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة في الفترة من 11 إلى 13 يونيو، ثم يسافر إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) والاجتماعات مع القادة الأوروبيين في 14 يونيو.

هذا المحتوى من

جو بايدن فلاديمير بوتين اجتماع جنيف حقوق الإنسان

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