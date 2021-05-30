جنوب أفريقيا تشدد قيود مكافحة كورونا بسبب قفزة في الإصابات

جوهانسبرج - (د ب أ)

مدد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، حظر تجول ليلي وخفض العدد المسموح به في التجمعات العامة، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، بعد قفزة في الإصابات.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، سيتم تطبيق حظر التجول اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الرابعة من صباح اليوم التالي، بزيادة ساعة عما كان مطبقا من قبل، حيث تتجه البلاد للانتقال من المستوى الأول إلى الثاني في مواجهة فيروس كورونا. وسيتم السماح لمئة شخص بالتجمع في أماكن مغلقة، و250 شخصا في الهواء الطلق.

ولم يتم فرض قيود على بيع الكحوليات كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وقال رامافوزا في خطاب متلفز للأمة اليوم الأحد: "رأينا في دول أخرى العواقب المأساوية للسماح للفيروس بالانتشار دون احتوائه.. القيود الأخرى ضرورية لضمان عدم تعرض المنشآت الصحية لضغوط تفوق طاقتها، وعدم فقدان أرواح يمكن إنقاذها".

وارتفع معدل الإصابات اليومية بالفيروس خلال مدة سبعة أيام إلى 3745 حالة، مقارنة مع أقل من 800 مطلع أبريل الماضي، في حين زاد معدل النتائج الإيجابية لاختبارات كورونا ليتجاوز 11%.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، سجلت البلاد إجمالي 55ر1 مليون إصابة بكورونا، وهي الأعلى في القارة، بالإضافة إلى56 ألفا و363 وفاة.

وقال رامافوزا إن أربعة أقاليم دخلت بالفعل موجة ثالثة من الوباء، وربما يكون الأمر مسألة وقت قبل أن تنتشر الموجة في أرجاء البلاد.

وقال الرئيس: "لا نعرف بعد مدى شراسة هذه الموجة، وكم ستستمر".

وبدأت جنوب أفريقيا حملة التطعيم في 17 فبراير، بتلقيح 479 ألفا و768 فردا من أطقم الرعاية الصحية بجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي. وحصل 484 ألفا و108 أشخاص آخرين، معظمهم من كبار السن، على جرعة أولى من لقاح فايزر منذ 16 مايو.

وقال رامافوزا: "أولويتنا الآن يجب أن تكون تعزيز حملتنا للتطعيم بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين".