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بريطانيا: يجب السماح لمنظمة الصحة العالمية بالتحقيق في مصدر كورونا

09:47 م الأحد 30 مايو 2021
بريطانيا: يجب السماح لمنظمة الصحة العالمية بالتحقيق في مصدر كورونا

وزير اللقاحات البريطاني نديم زهاوي

لندن - (د ب أ)

قال وزير اللقاحات البريطاني نديم زهاوي، إنه يجب السماح لمنظمة الصحة العالمية بالتحقيق في مصدر فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

وجاءت تصريحات زهاوي بعدما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن عملاء بريطانيين يعتقدون أن "من الممكن" أن تكون الأزمة قد بدأت بتسرب فيروس كورونا من مختبر أبحاث صيني في مدينة ووهان.

وقد واجهت الصين من قبل اتهامات بأن معهد ووهان لعلم الفيروسات يمكن أن يكون مصدرا مشتبها به لفيروس كوفيد-19.

وقال زهاوي لشبكة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه من المهم للغاية السماح لمنظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيقها في منشأ الوباء بدون عوائق ويجب ألا ندخر جهدا من أجل فهم السبب، ليس فقط بسبب الوباء الحالي الذي اجتاح العالم، ولكن أيضا من أجل إثبات قدرة العالم على التعامل مع الأوبئة في المستقبل".

وسئل زهاوي عما إذا كان يثق في منظمة الصحة العالمية بعدما قال فريق من المنظمة والصين في فبراير إنه "من غير المرجح للغاية" أن يكون الفيروس قد وصل إلى البشر نتيجة لحادث مرتبط بمختبر.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم جيبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه لا يعتقد أن التقرير الأولى "شامل بما يكفي" ودعا إلى مزيد من الأبحاث، مضيفا أن كل الافتراضات بشأن مصدر الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 "لا تزال على الطاولة".

نديم زهاوي لندن بريطانيا فيروس كورونا

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