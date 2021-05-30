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إيران تنقل النفط عبر خط أنابيب لتجاوز مضيق هرمز

07:13 م الأحد 30 مايو 2021
إيران تنقل النفط عبر خط أنابيب لتجاوز مضيق هرمز

مضيق هرمز

طهران - (د ب أ)

بدأت إيران في أول عملية نقل للنفط الخام عبر خط الأنابيب الاستراتيجي جوره-جاسك، لتتمكن البلاد بذلك من تجاوز مضيق هرمز، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

وقالت "إرنا" إنه تم نقل النفط عبر محطة الضخ الثانية لخط الأنابيب ووصل إلى منشأة بالقرب من ميناء "جاسك"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن كمية النفط التي تم نقلها، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة النفط الوطنية التي تديرها الدولة إنها بدأت في ضخ النفط الخام في خط الأنابيب وأن شحنات النفط من منطقة جاسك على ساحل خليج عمان ستبدأ الشهر المقبل، مضيفة أن الرئيس حسن روحاني سيفتتح الخط الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر بشكل رسمي في المستقبل القريب.

مضيق هرمز طهران إيران النفط

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