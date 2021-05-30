روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 19 مارس

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأحد، تسجيل 355 حالة وفاة و 9694 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ 19 مارس.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 121162 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى خمسة ملايين و 63442 إصابة.

وتعافى 7386 شخصا من إصاباتهم ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و 677870 حالة.

وسجلت موسكو أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي، مما أثار مخاوف من تفشي الوباء في العاصمة الروسية.

وأظهرت أرقام اليوم الأحد تسجيل 3719 حالة جديدة في موسكو، إلا أن عمدة المدينة، سيرجى سوبيانين، قال إن هذا الارتفاع يمكن تفسيره في ضوء العطلة التي استمرت أسبوعا مؤخرا، حيث كان الناس خلالها أقل ميلا للذهاب إلى طبيب.

ورغم ذلك، شكا سوبيانين في الماضي من أن حملات التطعيم لا تسير بسرعة كافية في موسكو. وتقل النسبة المئوية لسكان المدينة الذين تلقوا اللقاح عن أي عاصمة أوروبية أخرى.

ووصف سوبيانين رفض كثير من الأشخاص تلقي التطعيم بأنه" فضيحة ".

وتلقى حاليا نحو 11% من الروس جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19، وتم رفع معظم قيود الإغلاق في موسكو قبل أشهر.