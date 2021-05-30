وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفير الروسي التطورات السياسية باليمن

عدن - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد مع سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، التطورات السياسية في اليمن ونتائج زيارته للعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح وزير الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن الزيارة تعتبر محطة من المحطات المهمة باتجاه تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، وأنه وجد تفهما كبيرا من المسؤولين الروسيين حول وجهة نظر الحكومة، إزاء مختلف القضايا المرتبطة بالأزمة في اليمن.

وأشار إلى أن التواصل مع موسكو سيستمر وبوتيرة عالية، للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول سبل إحلال السلام في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار.

من جانبه.. أعرب السفير الروسي عن حرص بلاده لتعزيز أواصر العلاقات مع اليمن، ودعمها لجهود تحقيق السلام ووقوفها مع وحدة واستقرار وسيادة اليمن.