وزير خارجية الجزائر يؤكد تضامن بلاده غير المحدود مع الشعب الليبي

الجزائر- (أ ش أ (:

جدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، التأكيد على تضامن بلاده غير المحدود مع الشعب الليبي لتجاوز محنته، وسعي الجزائر لدعم السلطات الليبية في إعادة الاستقرار بالبلاد.

وقال بوقدوم للصحفيين اليوم الأحد عقب استقباله وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة : "تؤكد الجزائر اليوم وقوفها وتضامنها غير المحدود مع الشعب الليبي الشقيق في تجاوز محنته وتسعى لدعم جهود السلطات الليبية حول اعادة الاستقرار السياسي والأمني والمصالحة الوطنية بتوحيد المؤسسات، تمهيدا للاستحقاقات الهامة المقبلة".

وأضاف أن لقاءه بالوزيرة الليبية تناول قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بما يلبي تطلعات الشعبين، موضحا أنه تبادل مع المنقوش وجهات النظر حول المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على التواصل والتنسيق المشترك.

وأعرب عن ارتياحه للإرادة المشتركة لإعطاء ديناميكية ودفع قوي لهذه العلاقات والتي ظهرت بالأمس في شقها الاقتصادي و اليوم بشقها السياسي، موضحا أن اللقاء تنال مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتذليل العقبات أمام رجال الأعمال من الجانبين وتنمية المبادلات التجارية والاقتصادية بما في ذلك التسريع في فتح معبر الدبداب – غدامس.

وأشاد بوقدوم بعلاقات الأخوة والجوار العريقة القائمة بين الدولتين والتي كرست قيم التفاهم والتضامن كثوابت في العلاقات الثنائية، مؤكدا على ثبات هذه القيم، مشيرا على تضامن الشعب الليبي الشقيق مع الجزائر أثناء الثورة التحريرية.