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الصراع في تيجراي: مسيرة لموالين للحكومة في أثيوبيا ضد التدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية

04:10 م الأحد 30 مايو 2021
الصراع في تيجراي: مسيرة لموالين للحكومة في أثيوبيا ضد التدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

أديس أبابا- (بي بي سي):

شارك الآلاف من الموالين لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مسيرة بالعاصمة أديس أبابا ضد ما وصفوه بالتدخل الأجنبي في الصراع في أقليم تيجراي، شمالي البلاد بين الجيش الأثيوبي وقوات حكومة الإقليم التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وقد ردد هؤلاء المتظاهرون، على نحو نادر الحدوث في البلاد، انتقادات علانية للإدارة الأمريكية ونددوا أيضا بالعقوبات التي فرضتها الولاياتُ المتحدة لتقييد المساعدات الاقتصادية والأمنية الممنوحة إلى بلادهم وأيضا لحظر إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين إثيوبيين.

واتُهمت جميعُ الأطراف الضالعة في الصراع في تيجراي الذي أندلع في شهر نوفمبر الماضي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بعد مقتل الألاف وتشريد نحو مليوني شخص أجبروا على النزوح من منازلهم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى انسحاب القوات التي تدخلت في تيغراي لمؤازرة الحكومة الإثيوبية ودخلت من دول مجاورة لمنطقة أمهرة ومن إريتريا المجاورة .

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آبي أحمد أثيوبيا التدخل الأجنبي أديس أبابا تيجراي

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