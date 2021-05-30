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كورونا: السلطات الهندية تباشر التحقيق بعد ظهور فيديوعن إلقاء جثة أحد الضحايا في النهر

04:08 م الأحد 30 مايو 2021
كورونا: السلطات الهندية تباشر التحقيق بعد ظهور فيديوعن إلقاء جثة أحد الضحايا في النهر

فيروس كورونا

نيودلهي- (بي بي سي):

بدأت السلطات في شمالي الهند تحقيقا بعد ظهور مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر جثة أحد ضحايا وباء كورونا وهي تُلقى في النهر في ولاية أوتار براديش.

وقال كبير المسؤولين في السلطات الصحية في منطقة بالرامبور إن سبب وفاة الضحية مضاعفات متعلقة بفيروس كورونا.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إلقاء مئات الجثث في نهر الغانج في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة ثانية شديدة من الوباء تجتاح المناطق الريفية.

وتظهر آخر التقارير الرسمية أدنى ارتفاع يومي في الإصابات الجديدة في الهند منذ ما يقارب ستة أسابيع.

وتم تسجيل أكثر من 165 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة.

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فيروس كورونا الهند السلطات الهندية كوفيد 19

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