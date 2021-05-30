مصر والعراق يؤكدان ضرورة توحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية

بغداد- (د ب أ):

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي والسفير المصري وليد إسماعيل اليوم الأحد ضرورة توحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي استقبل بمكتبه اليوم السفير المصري لدى العراق وليد إسماعيل والوفد المرافق له، لمناقشة آخر التطورات في الشأن العربي والدولي وبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين".

وأضاف أن "الجانبين أكدا على ضرورة توحيد المواقف الفاعلة على المستوى الحكومي والنيابي فيما يتعلق في القضايا المصيرية التي تواجه المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأشاد الكعبي بـ "موقف القاهرة الداعم والمساند للشعب الفلسطيني"، داعيا "إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والثقافي وبناء المدن والقطاع السكني والمصافي إلى جانب مواجهة الإرهاب، والاستفادة من التجربة المصرية في قطاع التنمية كونها باتت رائدة على مستوى المحيطين العربي والإقليمي".

بدوره، أبدى السفير المصري دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار ورفاهية العراق وتوطيد التعاون الشامل بين البلدين ، معتبرا ذلك "أولوية قصوى بالنسبة لحكومة وشعب مصر".