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فلسطين: 3 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

02:41 م الأحد 30 مايو 2021
فلسطين: 3 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

رام الله – (د ب أ):

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل ثلاث وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و137 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي ، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 7ر97 %، ونسبة الإصابات النشطة 2ر1 %، ونسبة الوفيات 1ر1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 24 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيروس كورونا فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

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