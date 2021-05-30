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فشل تجربة أمريكية لاعتراض صاروخ متوسط المدى

12:55 م الأحد 30 مايو 2021
فشل تجربة أمريكية لاعتراض صاروخ متوسط المدى

إطلاق صواريخ - ارشيفية

واشنطن- (أ ف ب):

ذكرت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أن سفينة حربية أمريكية أخفقت في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى يوم السبت 29 مايو 2021.

وقالت الوكالة في بيان "هدف التجربة تمثل في إظهار قدرة السفينة المزودة بنظام إيجيس للدفاع الصاروخي على رصد وتعقب واعتراض هدف عبارة عن صاروخ باليستي متوسط المدى" بإطلاق مزدوج لصاروخين من نوع (إس.إم-6).

وتابعت الوكالة دون الخوض في تفاصيل "لكن عملية الاعتراض لم تتحقق". ولم تذكر الوكالة مكان إجراء التجربة.

وعادة ما تجري الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية اختبارات للدفاع الصاروخي. وكانت قد أجرت في السابق بنجاح تجارب اعتراض للصواريخ باستخدام صواريخ من نوع (إس.إم-6).

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صاروخ وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية واشنطن الولايات المتحدة

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