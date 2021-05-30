روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 19 مارس

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأحد تسجيل 355 حالة وفاة و 9694 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 19 مارس.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 121162 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى خمسة ملايين و 63442 إصابة.

وتعافى 7386 شخصا من إصاباتهم ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و 677870 حالة.