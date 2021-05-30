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الآلاف يتظاهرون في البرازيل ضد سياسات الرئيس بشأن كوفيد-19

08:52 ص الأحد 30 مايو 2021
الآلاف يتظاهرون في البرازيل ضد سياسات الرئيس بشأن كوفيد-19

أرشيفية

ريو دي جانيرو - (د ب أ):
خرج آلاف الأشخاص في البرازيل إلى الشوارع يوم السبت في عشرات المدن للاحتجاج على سياسات الرئيس جايير بولسونارو وحكومته المتعلقة بكوفيد-19.

ففي ريو دي جانيرو، نظم المتظاهرون مسيرة من تمثال زومبي دي بالماريس، بطل الحركة الأفرو-برازيلية لحقوق الإنسان. وفي فترة بعد الظهر، ملأ المتظاهرون في ساو باولو شارع بوليستا المركزي. وفي ريسيفي، استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وطلب المتظاهرون من الحكومة عزل بولسونارو، وشراء لقاحات فيروس كورونا التي تشتد حاجة البلاد إليها وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وكانت الحركات الاجتماعية قد دعت إلى تنظيم الاحتجاجات. وكانت احتجاجات السبت من بين الأكبر ضد بولسونارو منذ بداية الجائحة. وارتدى الكثير من المتظاهرين الكمامات.

ويعيش الرئيس البرازيلي حاليًا أسوأ الفترات في معدلات تأييده منذ توليه الرئاسة في أول يناير 2019.

وشهدت البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، تسجيل أكثر من 460 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وقلل بولسونارو من شأن فيروس كورونا منذ بدايته.ولا يزال مستمرا في رفض تدابير الوقاية.

البرازيل سياسات الرئيس كوفيد-19 جايير بولسونارو

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