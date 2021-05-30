السفير الأردني بالقاهرة: ننسق مع مصر لمساعدة الفلسطينيين في غزة

مصر - (ا ش ا)

قال السفير الأردني في القاهرة، أمجد العضايلة، إن "قضيتنا الرئيسية هى فلسطين وهي أكبر تحد، وهناك تنسيق مشترك بين الأردن ومصر في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع، ولابد من تعاون وثيق بين كل الأطراف وبشكل خاص بين الأردن ومصر".

وأكد العضايلة على أن العلاقة الأردنية-المصرية استراتيجية بتوجيهات من الملك عبدالله والرئيس السيسي، قائلا: "ونحن نتفق سياسيا مع كل المحاور ونحث الأطراف العربية والدولية على النهج الذي يقوده البلدان، كما أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء وزيادة صادرات"، مبينا أنه عقب استكمال خطوط النقل بين البلدين سيشهد التعاون الاقتصادي ازدهارا وقوة أكثر.

ونوه إلى أن زيارة الرئيس السيسي للأردن مؤخرا كان لها انطباع قوي في البلاد، كما أن هناك قمة بين الأردن والعراق ومصر للإعلان عن مشروعات كبرى مثل النفط من البصرة إلى العقبة ثم إلى مصر ومشاريع الربط الكهربائي وبناء المدن اللوجستية في البلاد الثلاثة، وبناء مدينة اقتصادية على الحدود العراقية الأردنية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن ومصر "أساسية وجوهرية ووطنية" ولن نتخلى عن الفلسطينيين.

ولفت إلى أن ما حدث في غزة مؤخرا أثبت للإسرائيليين أن العمل بمعزل عن المجتمع الدولي لن يؤدي إلى أى سلام أو استقرار المنطقة، مشددا على أنه لابد من اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها في إطار حل الدولتين.

وأكد على أن الأردن ومصر قدما الكثير للقضية الفلسطينية وما زالا يقدمان، وقال "نحن نتابع الجهد المصري بالنسبة لوقف إطلاق النار والذى يسهم فيه الأردن بشكل كبير".

وتابع: "أن هناك زيارات متبادلة بين الأردن ومصر وهي تصب في خدمة القضية الفلسطينية".

واختتم السفير المقابلة، مقدما فيها الشكر لمصر وللقيادة على الجهد المبذول والكبير مع الأردن لما فيه مصلحة البلدين، قائلا: "مصر ستبقى دائما الرائدة والقاطرة التى تقود الأمة العربية.. ونجاح مصر بالنسبة لنا هو نجاح الوطن العربي.. ووقوف مصر بجانب كل الدول العربية هو موقف مشرف".