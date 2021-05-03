لبنان يسجل 249 إصابة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا
بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 528 ألفا و457 حالة إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7345 حالة.
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