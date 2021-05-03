السودان: رئيس الاتحاد الأفريقي سيقوم بجولة تشمل القاهرة والخرطوم حول سد النهضة

الخرطوم /كينشاسا - (د ب ا):

أعلنت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية أن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الافريقي الحالي أبلغها بأنه سوف يقوم بجولة تشمل الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة السودانية اليوم الاثنين عقب لقائها تشيسيكيدي في كينشاسا حيث أطلعته على المباحثات بخصوص سد النهضة وما تم خلالها ،مشيرة إلى أن الرئيس الكونغولي ابدى تفهما تاما لموقف السودان وعلى ضرورة أن يتم اتفاق سريع قبل عملية الملء الثاني وأن يكون الاتفاق قانونيا وملزما،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأشارت إلي أن الرئيس تشيسيكيدي أبلغها أنه سيقوم بجولة قريبا ستشمل السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص مسألة سد النهضة.، وأنه قال هناك تنسيق يتم بينه بوصفه رئيس للاتحاد الافريقي والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الامريكي للقرن الافريقي بغية إيجاد حل لموضوع سد النهضة.

وعبرت الوزيرة مريم عن ارتياحها لهذا المسعى حيث انه يصب في ذات الاتجاه الذي ظل السودان يدعو له وهو ضرورة تشارك العالم على الرغم من إيمانه بضرورة حل المشكلات الافريقية أفريقيا إلا أن مشاركة بلدان العالم تعطي فسحة أوسع لحل القضايا وذلك لأن قضايا البحار لاتعني أفريقيا وحدها بل تعني الاخرين من بلدان العالم أيضا.

كان تشيسيكيدي قد قال خلال استقبال الوزير السودانية إنه سوف يبذل كل جهده في سبيل ايجاد حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على ثقة السودان في قدرة الرئيس تشيسيكيدي علي قيادة الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، والتعامل بجدية ومسؤولية مع ملف سد النهضة وإستضافته للمفاوضات.

وأشارت الوزيرة إلى أن السودان يعطي موضوع الملئ الثاني لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام باعتبارها قضية أمن قومى تهدد حياة السودانيين علي ضفاف النيل الازرق.

وشددت الوزيرة علي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل الملء الثاني .

وتأتي زيارة وزير الخارجية السودانية للكونغو الديمقراطية عقب زيارة قام بها نظيرها المصري سامح شكري الشهر الماضي لكينشاسا سلم خلالها رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الكونغولي تتعلق بسد النهضة.

وتطالب مصر والسودان بان توقع اثيوبيا على اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد قبل الملء الثاني ، وهو ماترفضه اديس أبابا.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد قد اعلن ان بلاده سوف تشرع في الملء الثاني في الفترة تموز/يوليو وآب/أغسطس العام الجاري.