الصحة العالمية: حصيلة إصابات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من الستة أشهر الأولى من الوباء

07:04 م الإثنين 03 مايو 2021
الصحة العالمية: حصيلة إصابات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من الستة أشهر الأولى من الوباء

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

جنيف - (أ ش أ):

كشف، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم، خلال الأسبوعين الماضيين يفوق ما تم الإبلاغ عنه خلال الستة أشهر الأولى من الوباء.

وقال تيدروس- في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين- تمثل الهند والبرازيل أكثر من نصف حالات الأسبوع الماضي، لكن هناك العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تواجه وضعًا هشًا للغاية.

ودعا تيدروس الجميع إلى مواصلة اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية والمشورة الوطنية، حول تدابير سلامة الصحة العامة قائلاً "ما يحدث في الهند والبرازيل يمكن أن يحدث في مكان آخر ما لم نتخذ جميعا احتياطات الصحة العامة التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية منذ بداية الوباء، فاللقاحات جزء من الإجابة، لكنها ليست الحل الوحيد".

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Asha
تيدروس أدهانوم غيبريسوس جنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا
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