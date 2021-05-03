الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح من السفر للخارج

06:31 م الإثنين 03 مايو 2021
الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح من السفر للخارج

مجلس الوزراء الكويتي

الكویت - (أ ش أ):

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنین ومرافقیھم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلیة إذا لم يتلقوا لقاح "كورونا" وفق المواعید المحددة من قبل وزارة الصحة ویستثنى من ذلك الفئات العمریة غیر الخاضعة للتطعیم وذلك اعتبارًا من یوم السبت 22 مايو.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس الأسبوعية اليوم برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث تم استعراض مستجدات الوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا خاصة في ظل انتشار السلالة الھندیة المتحورة.

كما قرر المجلس الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (152) بتاریخ 2021/3/4 بشأن منع دخول البلاد لغیر الكویتیین.

وفيما يخص المنافذ، قرر المجلس السماح بالخروج من المنافذ الحدودیة البریة والبحریة للمواطنين أصحاب الماشیة المتواجدة عبر المنافذ على أن یتم تقدیم ما یثبت ملكیتھم لتلك الماشیة ومرافقیھم من العمالة المنزلیة، والمواطنين أصحاب الأملاك لدى دول مجلس التعاون الخلیجي (المزارع - الشركات - العقارات) بشرط تقدیم ما یثبت تلقیھم اللقاح المضاد لفیروس كورونا، وفق المواعید المحددة من قبل وزارة الصحة وذلك اعتبارا من غد، والمقیمين في البلاد (للمغادرة فقط).

ثم بحث مجلس الوزراء الكويت، خلال جلسته، الشؤون السیاسیة في ضوء آخر التطورات والمستجدات الراھنة في الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي.

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