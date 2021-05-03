انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بأكثر من 5 أمتار.. وسوريا تتهم تركيا بخرق الاتفاقيات

وكالات:

أكد مدير الموارد المائية في مدينة الحسكة السورية، عبد العزيز أمين، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "خرق النظام التركي للاتفاقية الموقعة مع سوريا حول توزيع حصص مياه نهر الفرات وسطوه على كميات كبيرة من المياه لاستثمارها في الداخل التركي أديا إلى جفاف نهر الخابور وروافده"، مبينا أن "روافد الخابور جافة تماما حاليا بينما يقدر التدفق الاعتيادي لها خلال هذه الفترة من العام بين 5 و8 أمتار مكعب بالثانية".

وقال مدير السدود في شمال وشرق سوريا لشبكة "روسيا اليوم"، إن منسوب مياه نهر الفرات انخفض للمرة الاولى في تاريخه بنحو 5 أمتار و20 سم.

وأضاف محمد طربوش، مدير السدود في شمال وشرق سوريا، أن وارد نهر الفرات حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة بين سوريا وتركيا والعراق يبلغ 200 متر مكعب في الثانية، من أصل 500 متر مكعب في الثانية.

وأوضح طربوش أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين إنسان على الأقل معرضون لخطر الأمن الغذائي بسبب توقف الري المتوقع توقفه بنزول المناسيب أكثر، وكذلك مياه الشرب حيث يعتمد ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص على مياه الفرات للشرب، موزعين بين مدن عين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والأرياف المنتشرة حول هذه المدن وعلى امتداد النهر.