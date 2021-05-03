ليبيا وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
طرابلس - (د ب أ):
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة،اليوم الإثنين، وفدا تركيا رفيع المستوى ضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، بحضور رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد، ووزيرة الخارجية الليبة نجلاء المنقوش.
وبحث اللقاء، تعزيز العلاقات بين البلدين، و سبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التقى في وقت سابق اليوم برئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، في العاصمة طرابلس.
وأجرى أكار ورئيس هيئة الأركان يشار جولر زيارة إلى قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا.
يشار إلى أن تركيا نشرت قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني السابقة في قتالها ضد قوات ما يسمي بالجيش الوطني الليبي، كما ابرمت انقرة وطرابلس مذكرتين واحدة أمنية واخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية في شهر نوفمبر عام 2019.
كما أبرمت تركيا وليبيا في الشهر الماضي خمس اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدبيبة في اول زيارة للأخير لتركيا بعد تولية رئاسة الحكومة في آذار/مارس الماضي.
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