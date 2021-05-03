ليبيا وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

05:08 م الإثنين 03 مايو 2021
ليبيا وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

عبدالحميد الدبيبة

طرابلس - (د ب أ):

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة،اليوم الإثنين، وفدا تركيا رفيع المستوى ضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، بحضور رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد، ووزيرة الخارجية الليبة نجلاء المنقوش.

وبحث اللقاء، تعزيز العلاقات بين البلدين، و سبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التقى في وقت سابق اليوم برئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، في العاصمة طرابلس.

وأجرى أكار ورئيس هيئة الأركان يشار جولر زيارة إلى قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا.

يشار إلى أن تركيا نشرت قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني السابقة في قتالها ضد قوات ما يسمي بالجيش الوطني الليبي، كما ابرمت انقرة وطرابلس مذكرتين واحدة أمنية واخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية في شهر نوفمبر عام 2019.

كما أبرمت تركيا وليبيا في الشهر الماضي خمس اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدبيبة في اول زيارة للأخير لتركيا بعد تولية رئاسة الحكومة في آذار/مارس الماضي.

عبدالحميد الدبيبة مولود تشاووش ا?وغلو تركيا ليبيا طرابلس

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