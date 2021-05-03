‏السودان: نتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة على أنه قضية أمن قومي

وكالات:

أكدت وزيرة الخارجية السودانية أن بلادها تتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي على أنه قضية أمن قومي تؤثر بحياة الملايين.

وأكدت، حسبما نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، "ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تعبئة سد النهضة قبيل يوليو المقبل".

واعتبرت وزيرة الخارجية السودانية، أمس، أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا "أمرا خطيرا".

وأوضحت أن السودان "سيبحث الملء الثاني لسد النهضة مع رئيس الاتحاد الإفريقي أثناء زيارة وفد سوداني للكونغو".

وكان وزير الري السوداني، قال إن 20 مليون مواطن على ضفتي النيل يترقبون "كارثة الملء الثاني لسد النهضة".

وأوضح الوزير السوداني "نُعد سيناريوهات للحد من مخاطر الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق".

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية السبت أن تنصّل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعنى المساس بسيادتها على إقليم بنى شنقول المبنى عليه سد النهضة، والذى انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.

وأضافت الخارجية السودانية أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية من خلال تعبئة الرأى العام الداخلى ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية