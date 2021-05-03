موديرنا تعتزم تقديم نحو 500 مليون جرعة من لقاحها لـ "كوفاكس"

نيويورك - (د ب أ):

وافقت شركة "موديرنا" على تقديم ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكورونا إلى البرنامج المعروف باسم "كوفاكس"، في مسعى لتعزيز جهود التلقيح العالمية.

إلا أن وكالة "بلومبرج" للأنباء أوضحت أنه من المقرر وصول جزء صغير من هذه الكمية هذا العام.

وبذلك تنضم شركة الأدوية الأمريكية إلى شركات تطوير لقاحات من بينها أسترازينيكا وفايزر و"جونسون آند جونسون" لتوريد لقاحات إلى كوفاكس، التي تواجه انتكاسات في محاولتها مساعدة الدول ذات الدخل المنخفض على توفير اللقاحات لمواطنيها.

ووافقت منظمة الصحة العالمية مؤخرا على الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا، ما يجعله مؤهلا لآلية كوفاكس.

واقتنصت الدول الغنية العام الماضي إمدادات اللقاحات من شركة موديرنا وغيرها. وقد قامت الولايات المتحدة وحدها بتوزيع أكثر من 240 مليون جرعة لقاح. أما كوفاكس فقد شحنت نحو 50 مليون جرعة لأكثر من 120 دولة ومنطقة، بناء على البيانات المتاحة حتى نهاية أبريل.

وستقدم شركة الأدوية الأمريكية ما يصل إلى 466 مليون جرعة في عام 2022 ، ومن المحتمل أن تتيح جرعات تم تعديلها لمكافحة طفرات الفيروس في المستقبل.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، إلا أن موديرنا أعلنت أنها ستقدم اللقاح "بأقل سعر" متاح لديها.