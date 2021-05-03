الكويت تدين استمرار استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية

الكویت - (أ ش أ):

أعربت دولة الكويت، الیوم الإثنین، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار استھداف المدنیین والمناطق المدنیة في المملكة العربیة السعودیة من قبل ميلیشیا الحوثي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن استمرار ھذه الھجمات الإرھابیة وتصاعد وتیرتھا وما تشكله من تھدید لأمن المملكة العربیة السعودیة الشقیقة واستقرار المنطقة وتقویض للجھود الدولیة الھادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في الیمن وتحدیھا للمجتمع الدولي وانتھاكھا لقواعد القانون الدولي والانساني یؤكد خطورتھا والحاجة الى تحرك دولي سریع وحاسم لردعھا.

وأكدت وقوف الكویت التام إلى جانب السعودیة وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.