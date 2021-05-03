وزراء من مجموعة السبع يلتقون اليوم في لندن للمرة الأولى منذ عامين

لندن- (د ب أ):

يجتمع وزراء من دول مجموعة السبع بالحضور الشخصي اليوم الاثنين في لندن للمرة الأولى منذ عامين، حيث سيجرون مشاورات تتعلق بالانسحاب من أفغانستان، واتفاق التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والبرنامج النووي الإيراني، والصين.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

كما سيحضر وزراء من دول من الاتحاد الأوروبي. وتمت دعوة ممثلين عن أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا ورئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا كضيوف.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأن الوزراء سيبحثون خطط تعزيز تعليم الفتيات وتوظيف السيدات خلال مرحلة التعافي من جائحة كورونا.

كما سيتم إنشاء صندوق بقيمة 15 مليار دولار لتقديمها للدول النامية على مدى العامين المقبلين.

وتأتي محادثات اليوم تمهيدا لقمة للمجموعة من المقرر عقدها في يونيو في مقاطعة كورنوال الساحلية جنوب غرب إنجلترا.