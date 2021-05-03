أوامر ملكية جديدة في السعودية تتضمن تعيين وزير للاقتصاد ورئيس لهيئة الفضاء

11:55 ص الإثنين 03 مايو 2021
أوامر ملكية جديدة في السعودية تتضمن تعيين وزير للاقتصاد ورئيس لهيئة الفضاء

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض- (د ب أ):

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية، تتضمن عددا من التعيينات الجديدة.

ووفقا لما نقله وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين تتضمن الأوامر تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين عبدالله بن عامر السواحة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وتضمنت تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

كما شملت تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الملك سلمان أوامر ملكية السعودية

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