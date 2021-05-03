إسرائيل تواصل البحث عن منفذ هجوم إطلاق النار وتشن حملة اعتقالات في نابلس

تل أبيب- (د ب أ):

تواصل قوات الأمن الإسرائيلية ملاحقة منفذ الهجوم بإطلاق النار الذي وقع أمس وأسفر عن إصابة ثلاثة إسرائيليين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية دخلت قرية بيتا إلى الجنوب من نابلس، واندلعت في المكان مواجهات، ألقى خلالها فلسطينيون زجاجات حارقة وحجارة صوب القوات.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 11 فلسطينيا من محافظة نابلس.

وذكرت أن القوات أغلقت جميع الحواجز والمداخل المحيطة بنابلس مساء أمس الأحد، ومنعت مئات المركبات من التنقل لساعات طويلة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أنه تم إطلاق أعيرة نارية من مركبة في تقاطع جنوب مدينة نابلس الفلسطينية قبل أن يتمكن المهاجم أو المهاجمون من الفرار.