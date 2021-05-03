كورونا جنوب أفريقيا وبريطانيا المتحورة تتسلل إلى ماليزيا

11:27 ص الإثنين 03 مايو 2021
كورونا جنوب أفريقيا وبريطانيا المتحورة تتسلل إلى ماليزيا

فيروس كورونا في ماليزيا

كوالالمبور- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المالیزیة عن العثور على 30 إصابة بفيروس كورونا المتحور، منها 27 إصابة بكورونا جنوب إفریقیا (351.1.B) وثلاث إصابات بالمتحور البريطاني (117.B).

وقال وزیر الصحة الماليزى الدكتور أدھم بابا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - إنه تم الكشف على جمیع الإصابات عبر 59 سلسلة جنومیة كاملة تم إجراؤھا من 24 أبریل الماضى حتى 1مایو الجاري من قبل معھد البحوث الطبیة.

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