وزارة الصحة التونسية تدعو أطباء وصيادلة القطاع العام إلى تأجيل إضرابهم

تونس- (بي بي سي):

يبدأ اليوم أطباء وصيادلة القطاع العام في تونس إضرابا لمدة ثلاثة أيام بعد فشل مفاوضات بين العاملين في القطاع الصحي والحكومة.

من جهتها دعت وزارة الصحة الأطباء والصيادلة إلى تأجيل الإضراب إلى يوم الأربعاء.

وتطالب نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بتحسين ظروف العاملين بقطاع الصحة في المؤسسات المملوكة من الدولة.

وسيشمل الإضراب كلّ الخدمات الصحية بما في ذلك عمليات التلقيح ضدّ فيروس كورونا، بينما سيضع الأطباء العاملون بالطوارئ ووحدات تصفية الدم الشارات الحمراء، طيلة أيام الإضراب الثلاثة.