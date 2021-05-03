إصابة وزير الرياضة الجزائري بفيروس كورونا

06:49 ص الإثنين 03 مايو 2021
إصابة وزير الرياضة الجزائري بفيروس كورونا

وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي

الجزائر - (د ب أ):
أفادت وسائل إعلام محلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بأن وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي، أصيب بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة " النهار" على موقعها الالكتروني عن مسؤولة الإعلام بالوزارة قولها إن خالدي(38 عاما)، دخل في حجر صحي طوعي. ​

وزير الرياضة الجزائري فيروس كورونا وسائل إعلام محلية سيد علي خالدي

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