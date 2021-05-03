إصابة وزير الرياضة الجزائري بفيروس كورونا
06:49 ص الإثنين 03 مايو 2021
الجزائر - (د ب أ):
أفادت وسائل إعلام محلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بأن وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي، أصيب بفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة " النهار" على موقعها الالكتروني عن مسؤولة الإعلام بالوزارة قولها إن خالدي(38 عاما)، دخل في حجر صحي طوعي.
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