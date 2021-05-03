"مسام" السعودي ينزع 4184 لغما زرعها الحوثيون في أسبوع

01:32 ص الإثنين 03 مايو 2021
"مسام" السعودي ينزع 4184 لغما زرعها الحوثيون في أسبوع

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" انتزاع 4184 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وقالت غرفة عمليات مشروع "مسام"، في بيان، لها ليل الأحد-الاثنين إن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 834 ذخيرة غير منفجرة و41 عبوة ناسفة، و2950 لغما مضادا للدبابات، و359 لغما مضادا للأفراد.

وتمكنت فرق المشروع خلال الأسبوع ذاته من تطهير 43911 مترا مربعا من الأراضي اليمنية ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره خلال شهر أبريل إلى 603714 مترا مربعا من الأراضي كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

وارتفعت أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه إلى 241 ألفا و 48 حسب بيانات المشروع.

مسام ميليشيات الحوثي السعودية عمليات نزع الغام

الخبر التالى:

مقتل 3 وانقاذ 27 في انقلاب قارب لتهريب البشر قبالة الساحل الشرقي لأمريكا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 229635

    عدد المصابين

  • 172342

    عدد المتعافين

  • 13469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا