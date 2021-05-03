المملكة المتحدة تعتزم إرسال ألف جهاز تنفس صناعي إضافي للهند

12:41 ص الإثنين 03 مايو 2021
المملكة المتحدة تعتزم إرسال ألف جهاز تنفس صناعي إضافي للهند

جهاز تنفس صناعي

لندن - (د ب أ):

تسارع بريطانيا من أجل إرسال ألف جهاز تنفس صناعي إضافي إلى الهند لمساعدة نظام الرعاية الصحية المتعثر هناك في التعامل مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا الذي يقتل الآلاف كل يوم.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن"المملكة المتحدة ستكون موجودة من أجل الهند"، في الوقت الذي إلتزم فيه بتقديم مساعدة جديدة بما في ذلك الاستشارة من موظفي الخدمات الصحية الوطنية البريطانية .

وتعهد جونسون قبيل مكالمة مع نظيره الهندي ناريندرا مودي يوم الثلاثاء، والتي جرى ترتيبها لتحل محل زيارة لنيودلهي ألغيت بسبب تفاقم الحالات،وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ويأتي إرسال الألف جهاز تنفس صناعي من الفائض لدى المملكة المتحدة إضافة إلى 200 جهاز تم إرسالها الأسبوع الماضي، في شحنات تضمنت ما يقرب من 500 من وحدات تركيز الأكسجين.

وسجلت الهند أكثر من 390 ألف إصابة جديدة و أكثر من 3600 حالة وفاة خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 215 الفا و 500 حالة.

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