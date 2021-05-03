الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيّرة مفخخة أطلقت صوب المنطقة الجنوبية
الرياض - (د ب أ):
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، ليل الأحد- الاثنين مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان له اعتراض وتدمير المسيرة قبل أن تصل لأي أهداف في المنطقة الجنوبية من السعودية.
وأشار التحالف إلى "إتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
229635
عدد المصابين
-
172342
عدد المتعافين
-
13469
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان