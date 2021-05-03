الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيّرة مفخخة أطلقت صوب المنطقة الجنوبية

12:41 ص الإثنين 03 مايو 2021
الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيّرة مفخخة أطلقت صوب المنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية السعودية

الرياض - (د ب أ):

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، ليل الأحد- الاثنين مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان له اعتراض وتدمير المسيرة قبل أن تصل لأي أهداف في المنطقة الجنوبية من السعودية.

وأشار التحالف إلى "إتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

الدفاعات الجوية السعودية مسيّرة مفخخة السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن

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