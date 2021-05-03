الأمن العراقي يعتقل إرهابيين اثنين من المختصين بإيواء عناصر تنظيم داعش

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال إرهابيين اثنين من المختصين بإيواء عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد أن المعتقلين الاثنين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام الإرهاب وجرى تسليمهما للجهات المختصة.