فايزر تشحن 5ر4 مليون جرعة لقاح إلى جنوب إفريقيا بحلول يونيو

12:19 ص الإثنين 03 مايو 2021
فايزر تشحن 5ر4 مليون جرعة لقاح إلى جنوب إفريقيا بحلول يونيو

شركة فايزر

جوهانسبرج - (د ب أ):

أعلنت شركة فايزر أنها ستشحن 5ر4 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى جنوب إفريقيا بحلول يونيو لمساعدة الدولة على تكثيف حملة التلقيح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مكيزي قوله في بيان إن أول 325260 جرعة ستصل مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلى لجنوب أفريقيا . وتتوقع الحكومة أيضًا أن تطلق شركة جونسون آند جونسون مخزونًا من مصنع "اسبن فارماكير هولدنجز" في البلاد بحلول منتصف أيار/مايو الجاري بعد عملية التحقق مع المنظمين، وفقًا للبيان. ويقوم مصنع "اسبن" بتصنيع لقاحات جونسون آند جونسون بموجب ترخيص.

وتتأخر جنوب أفريقيا، وهي الدولة الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا في قارة إفريقيا عن نظرائها في الأسواق الناشئة في التطعيمات. وقد أوقفت جنوب إفريقيا لقاحات جونسون آند جونسون بعدما طالبت وكالات الصحة الشهر الماضي بتعليقها في الولايات المتحدة. ويعد لقاح جونسون آند جونسون عنصرا أساسيا في خطة التطعيم بجنوب إفريقيا حيث استخدمت اللقاح بالفعل لتلقيح العاملين في المجال الصحيين، مع عدم وجود تقارير عن تأثيرات ضارة.

شركة فايزر جنوب إفريقيا فيروس كورونا لقاح كورونا شركة جونسون آند جونسون

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