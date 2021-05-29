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مقتل 6 أشخاص على الأقل خلال احتجاجات في كولومبيا

10:20 م السبت 29 مايو 2021
مقتل 6 أشخاص على الأقل خلال احتجاجات في كولومبيا

احتجاجات في كولومبيا

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم خلال احتجاجات ليلية في مدينة كالي الكولومبية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وتحدثت صحيفة "إل تيمبو" عن ستة قتلى، بينما ذكرت إذاعة "آر إن سي" أن سبعة على الأقل لقوا حتفهم.

وأرسل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي مساء أمس الجمعة قوات عسكرية إضافية لدعم الشرطة في محافظة فالي ديل كاوكا، مركز الاحتجاجات وعاصمتها كالي، بعد وفاة عدة أشخاص في احتجاجات في وقت سابق من اليوم.

وقال دوكي "هذه العملية ستضاعف طاقتنا ثلاث مرات تقريبا في المحافظة بأكملها في أقل من 24 ساعة".

ومدد الأمر إلى سبع مناطق أخرى الليلة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم أمس الجمعة في كالي في اشتباكات مسلحة بسبب حواجز في الشوارع أثرت على تنقل السكان والبضائع.

احتجاجات في كولومبيا إيفان دوكي كولومبيا

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