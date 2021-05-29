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الجيش الليبي يكشف حقيقة سقوط مقاتلة "ميج 21" في بنغازي

09:59 م السبت 29 مايو 2021
الجيش الليبي يكشف حقيقة سقوط مقاتلة "ميج 21" في بنغازي

أرشيفية

وكالات:

أكد، مدير المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي، خليفة العبيدي سقوط مقاتلة من طراز "ميج 21"، أثناء العرض العسكري في بنغازي، ومصرع قائدها.

وقال العبيدي، في بيان على "فيسبوك"، اليوم السبت إنه "ببالغ الأسى والحزن ننعى وفاة شهيد الواجب عميد طيار/ جمال بن عامر الذي انتقل إلى رحمة الله نتيجة سقوط طائرته (mig-21) أثناء العرض العسكري، الذي أقيم مساء اليوم بقاعدة بنينا العسكرية".

كانت وسائل إعلام ليبية، ذكرت أنه "سقطت طائرة (ميج 21) في العرض العسكري واستشهاد قائدها جمال بن عامر".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لوح بخوض حرب جديدة إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي والانتخابات في ليبيا.

وشدد حفتر، في كلمة خلال الاستعراض العسكري للجيش الليبي في بنغازي، اليوم السبت، على أهمية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأعرب عن تقديره لبعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة وجامعة الدول العربية والاتحادين الإفريقي والأوروبي، على مواقفها من القضية الليبية.

سقوط مقاتلة بني غازي عرض عسكري الجيش الليبي

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