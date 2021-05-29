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الجزائر تسجل 258 إصابة جديدة بالكورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد

08:02 م السبت 29 مايو 2021
الجزائر تسجل 258 إصابة جديدة بالكورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد

الجزائر تسجل 258 إصابة جديدة

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 258 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 128 ألفا و456 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3460 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 89 ألفا و419 حالة ، بعد شفاء 187 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 28 مصابا في العناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

هذا المحتوى من

الجزائر فيروس كورونا تسجيل إصابات كورونا

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14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

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