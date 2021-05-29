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إصابة وفقدان عدة أشخاص بعد انقلاب سفينة شحن بميناء إسباني

07:52 م السبت 29 مايو 2021
إصابة وفقدان عدة أشخاص بعد انقلاب سفينة شحن بميناء إسباني

فرق الإنقاذ البحري الإسبانية

مدريد - (د ب أ)

أعلنت السلطات البحرية الإسبانية، اليوم السبت، أن رجلين صارا في عداد المفقودين بعد انقلاب سفينة شحن في ميناء كاستيلون الإسباني.

وانقلبت السفينة "نظمي انا"، التي ترفع علم بنما، مساء الجمعة أثناء تفريغ الحاويات. ولم يتسن معرفة سبب الحادث بعد.
وقالت السلطات إن ثلاثة رجال أصيبوا ونقل أحدهم إلى مستشفى في كاستيلون بعد إصابته بجروح خطيرة.
أما الرجلان المفقودان، فأحدهما هندي 22 عاما، من طاقم السفينة، والآخر عامل إسباني برصيف الميناء 36 عاما.
ويجري البحث عنهما في البحر الأبيض المتوسط، ضمن عملية يشارك فيها حوالي 150 شخصا بمروحيات وغواصين واثنين من الروبوتات المخصصة للبحث تحت الماء.
وقال رافا سيمو رئيس هيئة موانئ بورت كاستيلو، "إن العثور على الرجلين من أهم أولوياتنا في الوقت الحالي".
وأضاف أن الميناء تم إغلاقه.

انقلاب سفينة البحرية الإسبانية ميناء كاستيلون سفينة شحن

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