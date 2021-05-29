استئناف مفاوضات تنفيذ "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

الرياض - (ا ف ب)

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن التحاقه بالرياض لإجراء مشاورات مع الحكومة المعترف بها لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" المتعثر منذ أكثر من سنة. يأتي ذلك في وقت كشف فيه كبير المفاوضين الحوثيين الخميس أنه التقى المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لبحث تسريع "الاتفاق الإنساني'' لرفع الحصار الجوي والبحري والتمهيد "للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة". وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج أجرى في وقت سابق محادثات في السعودية.

بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين، التحق المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بالحكومة اليمنية المعترف بها في الرياض لاستئناف المفاوضات بشأن تنفيذ "اتفاق الرياض" المتعثر منذ أكثر من عام ونصف.

وتزامن ذلك مع تأكيد كبير مفاوضي حركة الحوثي الخميس أنه التقى بالمبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن جريفيث، وذلك بعدما انتقدت واشنطن الحركة لرفضها الاجتماع به في زيارة سابقة للمنطقة.

وفي وقت سابق، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج الأربعاء محادثات في السعودية التي تقود تحالفًا عسكريًا يقاتل الحركة المتحالفة مع إيران باليمن منذ أكثر من ستة أعوام.

وقال محمد عبد السلام الذي يقيم في عمان في تغريدة على تويتر إنه بحث مع جريفيث الحاجة لتسريع "الاتفاق الإنساني" برفع الحصار الجوي والبحري الذي "يمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة".

ويقود جريفيث مسعى دوليًا لإنهاء القتال في اليمن الذي تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم ودفعت ملايين الناس إلى شفا المجاعة.

مطالب

والمطلب الرئيسي للحوثيين هو رفع الحصار عن الميناء الرئيسي بالبلاد ومطار العاصمة. وتسيطر الحركة على الميناءين لكن التحالف يفرض قيودا عليهما.

ويقول السعوديون إن إعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية ينبغي أن يقترن باتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما لم يقبله الحوثيون بعد.

وكان ليندركينج قد انتقد الحوثيين الأسبوع الماضي لعدم مشاركتهم بجدية في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار.

وحث التحالف على رفع القيود عن كل الموانئ والمطارات اليمنية. ويشن الحوثيون الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن منذ عام 2014 هجوما للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالغاز ويواصلون أيضا هجماتهم على السعودية.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من الرياض من العاصمة صنعاء.