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سقوط مقاتلة حربية تابعة للجيش الليبي ومصرع قائدها في بنغازي

07:22 م السبت 29 مايو 2021
سقوط مقاتلة حربية تابعة للجيش الليبي ومصرع قائدها في بنغازي

أرشيفية

وكالات:

سقطت مقاتلة حربية، تابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ولقي قائدها مصرعه أثناء عرض عسكري للجيش شرقي البلاد اليوم السبت احتفالا بالذكرى السابعة لانطلاق عملية "الكرامة" التي أعلن الجيش عن إطلاقها ضد الجماعات الإرهابية.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أنه "سقطت طائرة (ميج 21) في العرض العسكري واستشهاد قائدها جمال بن عامر".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لوح بخوض حرب جديدة إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي والانتخابات في ليبيا.

وشدد حفتر، في كلمة خلال الاستعراض العسكري للجيش الليبي في بنغازي، اليوم السبت على أهمية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأعرب عن تقديره لبعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة وجامعة الدول العربية والاتحادين الإفريقي والأوروبي، على مواقفها من القضية الليبية.

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