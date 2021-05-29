"أسرع انتشارا في الهواء".. فيتنام تعلن اكتشاف سلالة متحورة جديدة من كورونا

هانوي - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام اليوم السبت، اكتشافها سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا قادرة على الانتشار بشكل أسرع في الهواء.

وقال وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثان لونغ - في تصريح أوردته شبكة (فرانس 24) - إن "هذه النسخة 'هجينة جديدة من السلالتين البريطانية والهندية"، ولم يحدد عدد الإصابات التي تم تسجيلها بالنسخة الجديدة.

وأثارت موجة الإصابات الجديدة قلق السكان والحكومة وسارعت السلطات في فرض قيود مشددة على الحركة والنشاط التجاري.

وتحاول فيتنام جاهدة التعامل مع انتشار جديد للفيروس في أكثر من نصف أراضيها بما في ذلك في مناطق صناعية ومدن كبرى مثل هانوي ومدينة هو شي منه، وسجلت فيتنام أكثر من 6700 إصابة بينها 47 وفاة بالفيروس، معظمها منذ أبريل.

وقال وزير الصحة نغوين ثان لونغ - خلال اجتماع وطني لمناقشة الوباء - "اكتشفنا نسخة هجينة جديدة من النسختين الهندية والبريطانية". وتابع "من العلامات المميزة لهذه النسخة انتقالها سريعا عبر الجو. يزداد تركز الفيروس في سوائل الحلق بشكل سريع وينتشر بقوة بالغة في البيئة المحيطة".

ولم يحدد عدد الإصابات التي تم تسجيلها بالنسخة الجديدة لكنه ذكر أن فيتنام ستعلن قريبا اكتشافها على خارطة العالم للمتحورات الجينية. وأفادت وزارة الصحة أنه كانت هناك سبع نسخ متحورة معروفة لفيروس كورونا في فيتنام قبل إعلان لونغ.

وتمتلك فيتنام حاليا ما يقرب من مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا، لكنها أكدت أنها ستشتري أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح فايزر.. كما تجري محادثات مع روسيا لإنتاج سبوتنيك-في، وفق وسائل إعلام رسمية فيما تعمل على تطوير لقاح على أرضها.