إثيوبيا تعلن موعد الانتهاء من سد النهضة.. وتُخلد ذكرى بنائه بـ"متحف"

كتبت- رنا أسامة:

تُجري إثيوبيا استعداداتها لبناء متحف لإحياء ذكرى المشاركة العامة في بناء سد النهضة بأديس أبابا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

ويُتوقع أن يضم المتحف عدة معالم أثرية توثّق عملية البناء، بما في ذلك مكتبة، حسبما قال هايلو أبراهام، مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي بمكتب مجلس تنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من بناء السد، الذي أنجزت إثيوبيا حتى الآن 80 بالمائة من عمليات بنائه، في غضون عامين.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن سد النهضة بُني بتمويل محلي قدّمته الحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي.

وذكرت أن الإثيوبيين في الداخل والخارج ساهموا بأكثر من 15 مليار (بِر) إثيوبي لبناء السد، في شكل سندات وتبرعات نقدية ورسائل نصية منذ أبريل الماضي، لكن هناك شكوكا وعلامات استفهام حول مصادر تمويل السد، لا سيّما غير المُعلنة.

ووضعت إثيوبيا حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، بتكلفة قُدرت بـ4.8 مليار دولار- أي نحو 7% من الناتج القومي الإجمالي الإثيوبي لعام 2016، وبجهد نحو 8500 عامل في إحدى أكثر الدول فقرًا على مستوى العالم.