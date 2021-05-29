وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غدا لعقد محادثات مع شكري

القاهرة- (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غداً الأحد، بالقاهرة جلسة مباحثات مع جابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي.

ويتناول اللقاء، الذي يعقد بقصر التحرير، ضمان تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة.

وكان وزير الخارجية شكري قد أكد أن الرؤية المصرية ترتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل أولا دعم وتثبيت وقف إطلاق النار، ثانيا دفع آفاق التسوية السياسية بإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى التوصل إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات القانونية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، تفاديا لتكرار جولات الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ثالثا تقديم الدعم الإنساني اللازم، حيث قامت مصر بفتح معبر رفح لضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، ورابعا ضرورة تحمل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان مسئوليته كاملة.