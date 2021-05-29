الصدر: الانتخابات السورية إشراقة لنفض غبار الحروب والقتل

بغداد - (د ب أ)

وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم السبت الانتخابات السورية بأنها إشراقة لنفض غبار الحروب والقتل في سورية.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن نؤكد على سلامة الشعب السوري وكرامته ونرضى بمن يرضى به رئيسا له ليعيد لسورية هيبتها ورونقها بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية فيعيش العلويين والكرد والسنة وباقي الطوائف يدا واحدة من أجل بناء دولتهم".

وأضاف الصدر: "رسالتنا للأخ بشار الأسد أن يجعل أولوياته خدمة الشعب وكرامته من دون تمييز بين طوائفه فكلهم كانوا ضد الإرهاب".

وتابع الزعيم الشيعي قائلا إن "إشراقات الديمقراطية في سورية تحاول أن تنفض غبار الحروب لتشق طريقها من جديد عبر صناديق الاقتراع وبعيدا عن العنف والقتال لتتمخض عن فوز آثار الجدل بين مقتنع به وبين رافض له.. وليعلم الجميع أن عزة سورية من عزة شعبها".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال في خطاب متلفز مساء أمس الجمعة إن "اختيار الشعبِ لي لأقوم بخدمته في الفترة الدستورية القادمة هو شرف عظيم لا يرقى إليه سوى شرف الانتماء لهذا الشعب.. ليس بالهوية فقط، وإنما بالتطلعاتِ والأفكار والقيمِ والعادات".

ووصف الأسد ما قام به المواطنون خلال الانتخابات الرئاسية السورية بمثابة " ثورةً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حقيقي لا مجازي، ثورة ضد الإرهاب والخيانة والانحطاط الأخلاقي".

وفاز الأسد بالانتخابات بعد حصوله على نسبة 1ر95% من مجموع الأصوات.

وأضاف الأسد في الكلمة المتلفزة مساء بعد فوزه أمس بولاية رئاسية " لقد أعدتم تعريفَ الوطنية وهذا يعني بشكل تلقائي إعادة تعريف الخيانة، والفرق بينهما".

ويؤدي الأسد القسم في 15 يوليو القادم لبدء ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات.