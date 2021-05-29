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السفير الأفغاني في موسكو: مستعدون لقبول اللقاح الروسي ضد "كورونا"

05:23 م السبت 29 مايو 2021
السفير الأفغاني في موسكو: مستعدون لقبول اللقاح الروسي ضد "كورونا"

اللقاح الروسي

موسكو - (أ ش أ):

قال السفير الأفغاني في موسكو سيد طيب جواد، اليوم السبت، إن أفغانستان مستعدة للنظر في شراء أو إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف جواد في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "إذا أخبرونا بأنهم سيعطونه (اللقاح) لنا، فسنجد طريقة إما عن طريق الشراء أو أي طريقة ممكنة أخرى".

وأشار جواد إلى مرور 5 شهور منذ تصريح المبعوث الروسي الرئاسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف باحتمالية تسليم دفعة من لقاح "سبوتنيك في" إلى أفغانستان، مضيفا: "نحن طلبنا من الحكومة الروسية، لكننا لم نر أي تحرك في هذا الأمر".

وقال جواد: "نحن قلقين حول موجة ثانية أو ثالثة مثل الهند ودول أخرى، ونعرف أن لقاح سبوتنيك فعّال للغاية، لذلك إذا قدموه لنا سنقبله".

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اللقاح الروسي أفغانستان روسيا سيد طيب جواد

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