السفير الأفغاني في موسكو: مستعدون لقبول اللقاح الروسي ضد "كورونا"

موسكو - (أ ش أ):

قال السفير الأفغاني في موسكو سيد طيب جواد، اليوم السبت، إن أفغانستان مستعدة للنظر في شراء أو إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف جواد في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "إذا أخبرونا بأنهم سيعطونه (اللقاح) لنا، فسنجد طريقة إما عن طريق الشراء أو أي طريقة ممكنة أخرى".

وأشار جواد إلى مرور 5 شهور منذ تصريح المبعوث الروسي الرئاسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف باحتمالية تسليم دفعة من لقاح "سبوتنيك في" إلى أفغانستان، مضيفا: "نحن طلبنا من الحكومة الروسية، لكننا لم نر أي تحرك في هذا الأمر".

وقال جواد: "نحن قلقين حول موجة ثانية أو ثالثة مثل الهند ودول أخرى، ونعرف أن لقاح سبوتنيك فعّال للغاية، لذلك إذا قدموه لنا سنقبله".