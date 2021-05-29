دولة آسيوية تكشف عن سلالة جديدة من كورونا تجمع بين الهندية والبريطانية

هانوي - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الفيتنامي نيوين تان لونج، اليوم السبت، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من السلالتين الهندية والبريطانية.

وقال نيوين - خلال مؤتمر وطني عبر الإنترنت حول وضع فيروس كورونا في البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة (فيتنام نيوز) المحلية عبر موقعها الإلكتروني - إن " فيتنام اكتشفت سلالة جديدة من كوفيد-19 تجمع بين خصائص السلالتين اللتين تم رصدهما في الهند والمملكة المتحدة، وتلك السلالة الجديدة خطيرة للغاية"، مشيرا إلى أنها تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وتعاني فيتنام حاليا ارتفاعا في الإصابات منذ أواخر أبريل يشكل أكثر من نصف إجمالي حالات العدوى المسجلة حتى الآن وعددها 6713 وسجلت فيتنام 47 وفاة حتى اليوم.